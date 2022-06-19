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Сенатор от Крыма оценила транспортную блокаду Литвы фразой «выстрел себе в ногу»

Сенатор Ковитиди: решение Прибалтики о транспортной блокаде вернется ей бумерангом

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди оценила фразой «выстрел себе в ногу» транспортную блокаду Литвы, которая уведомила Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, подпавших под санкции Евросоюза. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Политик назвала страну недостаточно развитым регионом, который покидают жители, и отметила, что решение литовских властей ограничивает мобильность всех граждан Прибалтики. Кроме того, она указала, что Россия не оставит без внимания подобный поступок.

«Литва, входящая, по заключению Еврокомиссии, в группу стран с критическим уровнем нищеты, в очередной раз выстрелила себе в ногу. (...) Нужно понимать, что ответные меры Российской Федерации на решение литовской власти, ограничивающей транзит российских грузов, бумерангом вернутся в страны Прибалтики», — высказалась сенатор.

Ранее Литовские железные дороги сообщили, что с субботы, 18 июня, Литва прекратит пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов России части перечня товаров, которые попадают под ограничительные меры, введенные Европейским союзом.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Литва, начиная блокаду Калининграда, нарушает целый ряд международно-правовых актов, которые затрагивают не только ее собственные обязательства, но и обязательства Евросоюза.

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Карина Черных
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