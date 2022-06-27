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В Латвии заявили о первом шаге по отсечению Калининграда от России

Экс-глава МВД Латвии Гулбис: НАТО послало России сигнал о готовности забрать Калининград
Марис Гулбис

Марис Гулбис. Кадр: TV24 / YouTube

Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда, (...) бывшей столицы Восточной Пруссии, от России», — заявил Гулбис.

По его словам, «Европа прекрасно понимает, что делает». «Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — добавил экс-глава МВД.

При этом Гулбин считает, что нынешние лидеры западных стран — «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. По его мнению, президент США Джо Байден должен был из-за начала спецоперации на Украине обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».

Литва объявила о прекращении транзита ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России из-за специальной военной операции на территории Украины.

Мировая история санкций
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Алевтина Запольская
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