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13:32, 27 сентября 2023Россия

Губернатор отреагировал на идею Эстонии переименовать Калининград

Губернатор Алиханов назвал глупостью идею Эстонии переименовать Калининград

Фото: Gagara / Фотобанк Лори

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал глупостью идею парламента Эстонии переименовать Калининград в Кенигсберг. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Глупости не комментирую», — сказал глава российского региона.

О предложении властей Эстонии называть Калининград Кенигсбергом стало известно 26 сентября. Парламентская комиссия по иностранным делам предложила языковой комиссии Общества родного языка изучить возможность употребления названия Кенигсберг вместо Калининград на эстонском языке.

На это отреагировали и в правительстве Калининградской области. Там назвали идею Эстонии бредом умалишенных и посоветовали «подучить историю собственной страны».

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    Анастасия Шейкина
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