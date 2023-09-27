В Калининграде отреагировали на идею Эстонии переименовать город в Кенигсберг

В Калининграде назвали бредом умалишенных идею Эстонии переименовать город

Идея парламента Эстонии отказаться от русского названия Калининграда и назвать его Кенигсбегром — бред умалишенных, считает руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что власти Эстонии предложили называть Калининград Кенигсбергом, стало известно 26 сентября. Парламентская комиссия по иностранным делам предложила языковой комиссии Общества родного языка изучить возможность употребления названия Кенигсберг вместо Калининграда на эстонском языке.

«Высказывания многих наших соседей уже начинают напоминать бред умалишенных. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны и в переименованиях начать с собственной столицы, которая в разное время называлась Колывань, Линданисе, Ревель», — сказал он.

В свою очередь, сенатор от Калиниграда Александр Шендерюк-Жидков назвал идею Эстонии цирком.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг. Выступая на дискуссии в федеральной академии политики безопасности, он заявил, что «Литва находится в ловушке между Кенигсбергом и Белоруссией».