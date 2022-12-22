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09:27, 22 декабря 2022Оружие

Политолог высказался о закупке Польшей танков для запугивания России

Политолог Носович: Польша закупила танки K2 «Черная пантера» для запугивания России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Появление в распоряжении армии Польши корейских танков К2 «Черная пантера» рассчитано на запугивание Вооруженных сил (ВС) России. Такое мнение высказал политолог Александр Носович в беседе со «Свободной прессой».

По словам специалиста, в данный момент происходит перевооружение ВС Польши, государство оснащается наступательными вооружениями, формируется самый крупный в Европе танковый парк.

В связи с этим России следует укреплять в военном отношении Калининград, который находится в 30 километрах от польской границы, предупредил Носович.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов уличил Польшу в планах нанести удар России с территории Украины. «Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», — заявил Прохватилов.

Марина Совина
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