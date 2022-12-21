Военный аналитик уличил Польшу в планах нанести удар России с территории Украины

Военный аналитик Прохватилов: Польша хочет нанести удар России с территории Украины

Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов уличил Польшу в планах нанести удар России с территории Украины в беседе с URA.RU.

«Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», — заявил Прохватилов. При этом Варшава будет наращивать свой контингент на Украине, считает он. В частности, там могут появиться польские частные военные компании.

«Сейчас готовят из Польши военную супердержаву Европы. И как она сработает против России, нужно посмотреть», — добавил он. Так, по словам Прохватилова, вскоре там появится «очень хорошая» система ПВО, танки K2 «Черная пантера» и самоходные артиллерийские установки. Кроме того, Варшава закупает много истребителей.

Ранее капитан первого ранга в отставке, военный эксперт Владимир Гундаров высказал мнение, что Польша наращивает военный контингент для того, чтобы забрать обратно свои исторические территории на западе Украины. До этого газета Пентагона Stars and Stripes сообщала, что приблизительно 94 процента поляков считают Россию серьезной угрозой и выражают готовность вступить в боевые действия против нее.