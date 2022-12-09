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08:44, 9 декабря 2022Мир

Поляки начали готовиться к войне с Россией

Stars and Stripes: 94% поляков выразили готовность вступать в боевые действия против РФ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Приблизительно 94 процента поляков считают Россию серьезной угрозой и выражают готовность вступить в боевые действия против нее. Такие данные приводит ежедневная газета Пентагона Stars and Stripes.

В публикации отмечается, что в настоящее время в Польше проходят учения Минобороны страны «Тренируйся с армией» с привлечением обычных граждан. Участие в них принимают представители разных профессий. В октябре и ноябре участие в курсах приняли свыше трех с половиной тысяч польских граждан в возрасте от 18 до 65 лет.

«Люди стремятся учиться и знать, как правильно реагировать при звуке тревожных сирен, как держать и заряжать настоящий пистолет, как пользоваться противогазом, а также развивать базовые навыки выживания», — рассказал представитель министерства обороны Польши Михала Томчика. Кроме того, по данным газеты, на польской территории размещены около десяти тысяч солдат Вооруженных сил США.

Ранее замминистра обороны Польша Марчин Очепа заявил о высокой вероятности войны с участием Варшавы. Он отметил, что оглядка на историю ХХ века заставляет воспринимать текущие отношения мировых держав как вторую холодную войну. В то же время Очепа отметил, что риск эскалации остается очень серьезным. Он также добавил, что вероятность войны с НАТО, как и конфликта Китая с США, сейчас очень высока.

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Марина Совина
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