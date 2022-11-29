В Польше оценили вероятность участия в войне

Замминистра обороны Польши Очепа заявил о высокой вероятности войны с участием Варшавы

Варшаву могут затянуть в войну. Замминистра обороны Польша Марчин Очепа оценил вероятность такого положения, передает ТАСС.

«Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически», — заявил он.

Замминистра ведомства отметил, что оглядка на историю ХХ века заставляет воспринимать текущие отношения мировых держав как вторую холодную войну. По его мнению, риск эскалации остается очень серьезным. Он также добавил, что вероятность войны с НАТО, как и конфликта Китая с США, сейчас очень высока.

По его словам, сейчас Польша должна стремиться к более глобальной внешней и оборонной политике. Это поможет укрепить отношения с партнерами не только в Европе и НАТО, но и с другими странами, в том числе с Южной Кореей.

Ранее стало известно, что в Польше опустели военные склады Североатлантического альянса из-за помощи Украине. Посол Польши при НАТО Томаш Шатковский также добавил, что жители страны устали от украинского конфликта.