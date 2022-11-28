Польский посол заявил об усталости и опустошении военных складов из-за Украины

Посол Польши при НАТО Шатковский: военные склады альянса пустеют из-за помощи Украине

Замедление поставок вооружения Украине со стороны стран НАТО связано с усталостью общества и опустошением складов военной техники. Об этом заявил посол Польши при НАТО Томаш Шатковский, передает РИА Новости.

«Это своего рода естественный процесс, так как с одной стороны мы имеем дело с усталостью общественного мнения, а общественное мнение было решающим фактором во многих странах, если речь идет о политике по поддержке Украины», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

По словам Шатковского, вторая причина — опустошение складов военной техники, вооружения. «Много стран уже с этим столкнулись — поддерживать минимальные [боевые] возможности или будем дальше поддерживать Украину», — отметил он. При этом дипломат заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необходимым продолжать помогать Украине.

Ранее Столтенберг признал, что Запад платит высокую цену за поддержку Украины в нынешнем конфликте. По его мнению, поддержка Киева дорого обходится Западу. «Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — говорил Столтенберг.