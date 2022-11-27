Генсек НАТО назвал высокой цену поддержки Украины со стороны Запада

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поддержка Украины дорого обходится Западу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Запад платит высокую цену за поддержку Украины в нынешнем конфликте. Его цитирует газета Die Welt.

По его мнению, поддержка Киева дорого обходится Западу. «Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — заявил Столтенберг.

При этом генсек НАТО назвал необходимой дальнейшую помощь Украине. Он также высоко оценил поставки оружия Киеву со стороны Берлина.

По мнению Столтенберга, всем странам альянса необходимо увеличивать помощь Украине. «Это поможет украинцам отстоять свое право на самооборону», — заявил он. Генсек НАТО также уверен, что, поддержав Украину в военном плане, можно усилить ее позицию за столом переговоров.

Ранее газета The New York Times сообщила, что две трети стран-членов НАТО исчерпали потенциал для поставок оружия Украине. Остальные страны пока готовы помогать Киеву, среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды.