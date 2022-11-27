В США заявили об исчерпавших запасы оружия для Украины странах НАТО

NYT: 20 из 30 стран НАТО значительно исчерпали потенциал для поставок оружия Украине

На сегодняшний день две трети стран-членов НАТО исчерпали потенциал для поставок оружия Украине. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

В частности, 20 из 30 членов НАТО «значительно исчерпали себя», уточнил собеседник издания. Оставшиеся десять государств, по его словам, пока готовы продолжить помогать. Среди них крупные союзники Украины, такие как Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Страны жалуются на объемы выделяемой помощи

В материале отмечается, что Североатлантический альянс уже передал Украине оружия на общую сумму в 40 миллиардов долларов, что соответствует годовому оборонному бюджету Франции. Кроме того, по данным NYT, Париж передал Киеву 18 гаубиц Caesar, что составляет примерно 20 процентов собственной артиллерии.

При этом в самой Франции уже звучат призывы отказаться от помощи Украине. В частности, глава французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить вооружать Украину. По мнению политика, отправка оружия Киеву создает риски для безопасности Парижа.

Вся техника, которую мы сегодня передаем Украине, — это техника, которой не хватает самой Франции Марин Ле Пен глава французской парламентской фракции «Национального объединения»

Аналогичные высказывания звучат в Германии. Так, глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что страна находится «на абсолютной границе в плане того, что она может отдать». В связи с этим Берлин вынужден отказывать некоторым странам, обращающимся за помощью. В то же время Ламбрехт уточнила, что Германия по-прежнему будет помогать Украине.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Не все страны согласились поставлять вооружения

Некоторые страны публично отказались поставлять оружие Украине. В частности, власти Швейцарии ввели эмбарго на поставки России и Украине товаров военного назначения. Президент страны Иньяцио Кассис подчеркнул, что Берн не экспортировал вооружения во время Первой и Второй мировых войн и будет избегать прямого или косвенного участия в каких-либо вооруженных конфликтах в будущем.

Кроме того, министр обороны Израиля Бени Ганц указал, что страна не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, а Литва отказалась отправлять на Украину немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), находящиеся на вооружении армии страны.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые страны, власти которых публично объявили об отказе поставлять оружие на Украину, отправляют его Киеву через посредников. По его словам, «все происходит за кулисами» вопреки официальным заявлениям. При этом конкретные государства, которые предположительно осуществляют такие поставки, глава украинского МИД не назвал.