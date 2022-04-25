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Лавров обвинил НАТО в прокси-войне с Россией через Украину

Глава МИД Лавров: поставляя вооружение на Украину, НАТО вступает в прокси-войну с Россией
Сергей Лавров

Сергей Лавров . Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину.

«Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси — на войне как на войне», — заявил глава МИД.

Лавров добавил, что поставки оружия Киеву являются «еще одним примером нечистоплотности американцев в том, что касается международного права». Министр отметил, что вооружение, направляемое западными странами на Украину, будет законной целью для российских военных, которые принимают участие в специальной операции.

Ранее Лавров обвинил западных коллег в непрофессиональном поведении. По его словам, непрофессионально раскрывать свои планы является одной из современных черт поведения западных государств. «Они открыто заявляют, что будут главными, что НАТО имеет полное право делать, что хочет. Они могут сказать: НАТО — это оборонительный альянс, поэтому "не надо бояться", "ничьей безопасности эта организация не угрожает», — заявил глава МИД.

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Марина Совина
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