Лавров обвинил западных коллег в непрофессиональном поведении

Глава МИД Лавров заявил, что Запад непрофессионально раскрывает свои планы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале обвинил западных коллег в непрофессиональном поведении.

По его словам, непрофессионально раскрывать свои планы — это одна из современных черт поведения западных государств. «Они открыто заявляют, что будут главными, что НАТО имеет полное право делать что хочет. Они могут сказать: НАТО — это оборонительный альянс, поэтому "не надо бояться", "ничьей безопасности эта организация не угрожает», — заявил глава МИД.

Лавров отметил, что при этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг может заявить, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Так же от Берлинской стены после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза они пять раз передвигали "линию обороны" — раз они оборонительный альянс — к нашим границам и заявляли, чтобы мы "не боялись", так как это для нашей безопасности ничего не значит», — напомнил министр.

Ранее Лавров заявил, что риски ядерной войны весьма существенны, несмотря на договоренности стран о том, что она никогда не должна быть развязана. По словам дипломата, ранее пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под констатацией недопустимости ядерной войны, однако опасность такого исхода нельзя недооценивать.