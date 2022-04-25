Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров обвинил западных коллег в непрофессиональном поведении

Глава МИД Лавров заявил, что Запад непрофессионально раскрывает свои планы
Сергей Лавров

Сергей Лавров . Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале обвинил западных коллег в непрофессиональном поведении.

По его словам, непрофессионально раскрывать свои планы — это одна из современных черт поведения западных государств. «Они открыто заявляют, что будут главными, что НАТО имеет полное право делать что хочет. Они могут сказать: НАТО — это оборонительный альянс, поэтому "не надо бояться", "ничьей безопасности эта организация не угрожает», — заявил глава МИД.

Лавров отметил, что при этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг может заявить, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Так же от Берлинской стены после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза они пять раз передвигали "линию обороны" — раз они оборонительный альянс — к нашим границам и заявляли, чтобы мы "не боялись", так как это для нашей безопасности ничего не значит», — напомнил министр.

Ранее Лавров заявил, что риски ядерной войны весьма существенны, несмотря на договоренности стран о том, что она никогда не должна быть развязана. По словам дипломата, ранее пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под констатацией недопустимости ядерной войны, однако опасность такого исхода нельзя недооценивать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов
Лавров обвинил США в стремлении создать «анти-ООН»
Лавров обвинил западных коллег в непрофессиональном поведении
Лавров оценил шансы на дипломатическое урегулирование в ситуации с Украиной
Лавров заявил о существенных рисках ядерной войны
Роднина дала совет оказавшейся на грани отчисления из университета Загитовой
Роскомнадзор напомнил «Википедии» про закон «о приземлении»
Трамп отказался возвращаться в Twitter
Доктор Мясников назвал два способа побороть гипертонию
Белгородский губернатор сообщил о ранении двух человек после обстрела ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.