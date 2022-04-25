Глава МИД России Лавров заявил о существенных рисках ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны весьма существенны, несмотря на принципиальную позицию Москвы о ее недопустимости. Об этом он сообщил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

По словам дипломата, ранее пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под констатацией о недопустимости ядерной войны, однако опасность такого исхода нельзя недооценивать.

«Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать», — сказал глава МИД.

Ранее президент США Джо Байден заявил о нежелании «наземной или ядерной» войны с Россией. В то же время глава Белого дома предостерег, что в случае применения Россией химического оружия на Украине, последует «существенный ответ» со стороны Вашингтона.

