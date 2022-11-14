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13:24, 14 ноября 2022Мир

Швейцария отказалась поставлять оружие Украине вопреки давлению

Президент Швейцарии Кассис: Берн не будет поставлять оружие Киеву вопреки давлению

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Вопреки давлению Швейцария не будет поставлять оружие Украине. Об этом заявил президент страны Иньяцио Кассис, его цитирует РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Берн не экспортировал вооружения во время Первой и Второй мировых войн и будет избегать прямого или косвенного участия в каких-либо вооруженных конфликтах в будущем. «Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то еще ни было в мире», — заверил он, обозначая позицию своей страны на полях Парижского форума мира.

Отвечая на вопрос о том, ощущает ли страна давление европейских партнеров из-за своего решения отказаться от реэкспорта вооружений, Кассис признался, что «давление существует всегда».

Президент добавил, что Берну, по его мнению, удалось сохранить нейтралитет. Он заметил, что присоединение страны к антироссийским и антииранским санкциям не противоречат нейтральному статусу. «Мы останемся на нашем пути — пути нейтралитета, который позволил нам на протяжении двухсот лет вести ясную и стабильную политику безопасности и внешнюю политику», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии объявили сбор подписей за нейтралитет страны по вопросам международных санкций и военных союзов. Его организовали представители Швейцарской народной партии (SVP), а также ряд ее сторонников. Согласно предложенным изменениям, страна должна оставаться в стороне от рестрикций и военных альянсов.

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Варвара Кошечкина
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