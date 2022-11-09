В Швейцарии объявлен сбор подписей за нейтралитет страны по вопросам санкций

В Швейцарии выступили за нейтралитет страны по вопросам санкций и военных союзов

В Швейцарии объявлен сбор подписей за нейтралитет страны по вопросам международных санкций и военных союзов. Его организовали представители Швейцарской народной партии (SVP), а также ряд ее сторонников. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что партия заявила о необходимости внесения поправок в конституцию страны и дополнением ее новой статьей 54а «О швейцарском нейтралитете». Согласно предложенным изменениям, Швейцария не должна вступать ни в какие военные или оборонные союзы, а также обязана оставаться в стороне по вопросам введения международных санкций.

Однако при действии указанных поправок страна может сотрудничать с воюющими государствами в случае прямого военного нападения на Швейцарию, а также вводить санкции, решение о которых приняли на уровне ООН.

Дальнейшее рассмотрение предложенных поправок на национальном референдуме возможно только в том случае, если авторы идеи смогут к весне 2024 года собрать 100 тысяч подписей граждан страны.

