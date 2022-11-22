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23:07, 22 ноября 2022Мир

В Германии заявили об «абсолютных границах» в поставках вооружений

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила о приближении страны к границам поставок вооружений
Кристине Ламбрехт

Кристине Ламбрехт . Фото: Christian Mang / Reuters

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт рассказала, что Вооруженные силы страны сталкиваются с трудностями, отвечая на просьбы третьих стран о поставках вооружений. Ее слова приводит ТАСС.

Ламбрехт заявила, что Германия находится «на абсолютной границе в плане того, что она может отдать». Она также сообщила о желании Берлина обладать способностью обеспечивать оборону страны и НАТО. Министр добавила, что она получает новые просьбы о военной помощи. При этом она не назвала конкретные государства, которые к ней обращаются.

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«Скрепя сердце я должна отклонять некоторые из них, потому что как у министра обороны Германии у меня есть обязательства», — подчеркнула она.

Министр добавила, что Германия по-прежнему будет помогать Украине. Она напомнила о запланированных и уже реализованных поставках оружия, финансовой и гуманитарной помощи, а также о размещении украинских беженцев в Германии и европейской инструкторской миссии.

25 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев договорился с Берлином об увеличении военной поддержки. В 2023 году ее размер составит более двух миллиардов евро.

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Марина Совина
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