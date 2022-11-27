В Киеве заявили о тайной передаче Украине оружия третьими странами

Глава МИД Украины Кулеба: некоторые страны передают оружие Киеву через посредников

Некоторые третьи страны, власти которых публично объявили об отказе поставлять оружие на Украину, отправляют его Киеву через посредников. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Le Parisien.

Как утверждает глава украинского МИД, вопреки официальным заявлениям, «за кулисами все происходит». При этом конкретные государства, которые предположительно осуществляют такие поставки, Кулеба не назвал.

Он также отметил, что власти ставят своей целью победу Украины при сохранении целостности границ. Кроме того, Кулеба заявил, что никто не подталкивает Киев к переговорам. «Ни президент [Франции Эммануил] Макрон, ни какой-либо другой лидер не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам. Все понимают, что мир должен быть справедливым», — заверил глава МИД Украины.

Ранее власти Швейцарии ввели эмбарго на поставки России и Украине оружия и других товаров военного назначения. Президент страны подчеркнул, что вопреки давлению Берн не будет поставлять вооружения Киеву.