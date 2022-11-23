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17:04, 23 ноября 2022Мир

Швейцария ввела эмбарго на поставки оружия России и Украине

Власти Швейцарии ввели эмбарго на поставки России и Украине товаров военного назначения

Фото: Darko Vojinovic / AP

Власти Швейцарии ввели эмбарго на поставки России и Украине оружия и других товаров военного назначения. Об этом сообщили в заявлении на сайте швейцарского Минэкономики.

«Федеральный совет также ввел эмбарго на товары военного назначения в отношении России, частично распространив его на Украину с учетом нейтрального статуса Швейцарии», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что ранее эмбарго также осуществлялось, но на основе законов, регулирующих контроль за имуществом и военное имущество.

14 ноября президент Швейцарии Иньяцио Кассис ззаявил, что вопреки давлению страна не будет поставлять оружие Украине. Он подчеркнул, что Берн не экспортировал вооружения во время Первой и Второй мировых войн и будет избегать прямого или косвенного участия в каких-либо вооруженных конфликтах в будущем.

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Виктория Кондратьева
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