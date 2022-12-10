Экс-капитан назвал истинные цели наращивания Польшей военного состава

Экс-капитан Гундаров: Польша наращивает военный состав, чтобы забрать исторические земли

Польша наращивает военный контингент, чтобы забрать обратно свои исторические территории на западе Украины, считает капитан первого ранга в отставке, военный эксперт Владимир Гундаров. Своим мнением он поделился в беседе с «Московским комсомольцем».

По словам военного, несмотря на то, что большинство поляков видят в России серьезную угрозу, страна не планирует вступать в открытый вооруженный конфликт.

Гундаров подчеркнул, что Польша «спит и видит, как бы забрать обратно свои исторические земли». «Поэтому, конечно же, поляки готовятся к тому моменту, когда Украина, как государство просто рухнет, а они подберут ее западные земли», — заключил он.

Ранее стало известно, что на военные учения в Польше в следующем году могут призвать до 200 тысяч человек, в том числе тех, кто никогда не служил, но владеет полезными навыками. Известно, что под призыв могут попасть мужчины в возрасте от 19 до 55 лет, а также женщины, окончившие медицинские и ветеринарные вузы или прошедшие обучение в области психологии.

9 декабря ежедневная газета Пентагона Stars and Stripes писала, что приблизительно 94 процента поляков считают Россию серьезной угрозой и выражают готовность вступить в боевые действия против нее.

