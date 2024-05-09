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12:44, 9 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

РИА Новости: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Николаевской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные ударили по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Зеселье в Николаевской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что произошло два прилета по населенному пункту. «Прилетели те две "Герани", которые сбили. Тут сами понимайте: или сбили и они упали в бандеровскую располагу, или не сбили и они упали в бандеровскую располагу. Одно из двух», — сказал Лебедев.

Ранее подпольщик сообщил, что в Одесской области зафиксировали три взрыва. До этого в Минобороны России проинформировали, что ВС РФ ударами авиации и ракетных войск уничтожили склады с западным вооружением в районе Одессы. Также был поражен склад топлива для ВСУ, цех для производства ракетного топлива и вооружения для дронов.

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      Кристина Есикова
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