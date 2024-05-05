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13:25, 5 мая 2024Россия

Российские войска уничтожили склады западных ракет в районе Одессы

Минобороны: ВС РФ уничтожили под Одессой склады с западным вооружением

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ВС РФ ударами авиации и ракетных войск уничтожили склады с западным вооружением в районе Одессы, сообщили в воскресенье, 5 мая, в Минобороны России.

Также был поражен склад топлива для ВСУ, цех для производства ракетного топлива и вооружения для дронов.

Ранее 5 мая сообщалось, что российские многоцелевые истребители Су-30СМ во время патрулирования в зоне СВО не позволили украинской авиации подняться в воздух с аэродромов базирования.

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