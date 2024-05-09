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08:06, 9 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о трех взрывах в Одесской области

Подпольщик Лебедев: в Одесской области зафиксировали три взрыва в районе портов

Фото: US Navy / Globallookpress.com

В Одесской области зафиксировали три взрыва. О «прилетах» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Знаем про хороший "прилет" в Ильичевск, в районе порта. Сообщают о "прилете" в Аккерман, тоже в порт. Но есть еще как минимум одно попадание», — рассказал Лебедев.

Ранее в Министерстве обороны России отчитывались, что ВС России ударами авиации и ракетных войск уничтожили склады с западным вооружением в районе Одессы. Также был поражен склад топлива для Вооруженных сил Украины, цех для производства ракетного топлива и вооружения для дронов.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили цех по производству беспилотников ВСУ. Он принадлежал 101-й бригаде территориальной обороны.

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      Евгений Силаев
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