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13:43, 8 мая 2024Россия

Минобороны заявило о поражении цеха по производству дронов ВСУ в зоне СВО

Минобороны: ВС России уничтожили цех по производству дронов ВСУ в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) российские военнослужащие уничтожили цех по производству беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что цель поразили оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Уничтоженный цех принадлежал 101-й бригаде теробороны.

Кроме того, за минувшие сутки военнослужащие также поразили склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Суточные потери противника на всех направлениях боевых действий составили 1050 человек.

Ранее в оборонном ведомстве отчитывались, что ВС России ударами авиации и ракетных войск уничтожили склады с западным вооружением в районе Одессы. Также был поражен склад топлива для ВСУ, цех для производства ракетного топлива и вооружения для дронов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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