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12:56, 9 мая 2024Россия

В МЧС рассказали о повреждениях после атаки БПЛА на нефтезавод в Башкирии

МЧС: атака БПЛА на нефтезавод в Башкирии повредила строение насосной станции

Фото: Николай Марочкин / ТАСС

Атака беспилотного летательного аппарата на нефтезавод в Башкирии повредила строение насосной станции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как рассказали в ведомстве, сейчас пожарные ликвидируют последствия происшествия в промзоне города Салават. В министерстве подчеркнули, что пожара на месте инцидента нет. Сотрудники предприятия не пострадали.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что около 11:00 по московскому времени беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал завод «Газпром нефтехим Салават». В результате произошло задымление в районе одной из установок предприятия. По словам Хабирова, «это попытка опорочить наш праздник».

Помимо этого, в ночь на 9 мая Украина попыталась при помощи дронов атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Российские военные подавили около шести беспилотников, однако некоторые упали на территорию нефтебазы, повредив часть резервуаров, что привело к пожару.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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