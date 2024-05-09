Путин отметил героизм российских военных при взятии под контроль Бердычей

Путин назвал сложным взятие под контроль ВС РФ села Бердычи в ДНР

Президент России Владимир Путин отметил героизм российских военнослужащих при взятии под контроль села Бердычи в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает ТАСС.

Глава государства на встрече в Кремле с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО), сказал, что ему известно, как им было сложно, но «добрали его все-таки».

«Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», — отметил президенту командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.

Встреча прошла 7 мая в Кремле, ее подробности были обнародованы пресс-службой президента 9 мая.

Минобороны РФ 2 мая сообщило, что Армия России заняла населенный пункт Бердычи в ДНР. Контроль над населенным пунктом был установлен военнослужащими группировки войск «Центр».