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12:53, 9 мая 2024Россия

Путин отметил героизм российских военных при взятии под контроль Бердычей

Путин назвал сложным взятие под контроль ВС РФ села Бердычи в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил героизм российских военнослужащих при взятии под контроль села Бердычи в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает ТАСС.

Глава государства на встрече в Кремле с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО), сказал, что ему известно, как им было сложно, но «добрали его все-таки».

«Так точно, сложно было, но забрали, продвигаемся дальше», — отметил президенту командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Халиков.

Встреча прошла 7 мая в Кремле, ее подробности были обнародованы пресс-службой президента 9 мая.

Минобороны РФ 2 мая сообщило, что Армия России заняла населенный пункт Бердычи в ДНР. Контроль над населенным пунктом был установлен военнослужащими группировки войск «Центр».

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      Любовь Ширижик
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