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12:49, 9 мая 2024Спорт

Раскритикованный за переход в «Зенит» Фернандес захотел завершить карьеру

Футболист «Зенита» Марио Фернандес захотел завершить карьеру

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес захотел завершить карьеру. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, футболист может завершить карьеру по окончании сезона-2023/2024. Отмечается, что петербуржцы готовы продолжить сотрудничество с 33-летним защитником, если тот решит не уходить из футбола.

Фернандес присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года. В составе «Зенита» он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Болельщики московского ЦСКА остались недовольны переходом игрока в «Зенит» и требовали убрать граффити с изображением Фернандеса с домашней «ВЭБ Арены».

Причиной стало то, что с 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.

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      Анастасия Борисова
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