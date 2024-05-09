Раскритикованный за переход в «Зенит» Фернандес захотел завершить карьеру
Бразильский защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес захотел завершить карьеру. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, футболист может завершить карьеру по окончании сезона-2023/2024. Отмечается, что петербуржцы готовы продолжить сотрудничество с 33-летним защитником, если тот решит не уходить из футбола.
Фернандес присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года. В составе «Зенита» он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Болельщики московского ЦСКА остались недовольны переходом игрока в «Зенит» и требовали убрать граффити с изображением Фернандеса с домашней «ВЭБ Арены».
Причиной стало то, что с 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.