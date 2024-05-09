Раскритикованный за переход в «Зенит» Фернандес захотел завершить карьеру

Футболист «Зенита» Марио Фернандес захотел завершить карьеру

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес захотел завершить карьеру. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, футболист может завершить карьеру по окончании сезона-2023/2024. Отмечается, что петербуржцы готовы продолжить сотрудничество с 33-летним защитником, если тот решит не уходить из футбола.

Фернандес присоединился к сине-бело-голубым летом 2023 года. В составе «Зенита» он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Болельщики московского ЦСКА остались недовольны переходом игрока в «Зенит» и требовали убрать граффити с изображением Фернандеса с домашней «ВЭБ Арены».

Причиной стало то, что с 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.