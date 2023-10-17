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18:15, 17 октября 2023Мир

Стало известно о тайной поставке нескольких ракет ATACMS на Украину

WSJ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину

Фото: U.S. Army / White Sands Missile Range Museum / Wikimedia

Несколько американских ракет большой дальности ATACMS тайно привезли на Украину. Об этом, ссылаясь на осведомленные источники, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, небольшая пария вооружения была отправлена Киеву в последние дни. Уточняется, что администрация президента США Джо Байдена решила поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) эти снаряды из-за медленного контрнаступления.

Как стало известно The New York Times (NYT) от американских чиновников, данные ракеты оснащены кассетными боеприпасами — бомбами меньшего размера, которые могут нанести ущерб на большой территории.

Во вторник, 17 октября, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что прибывшие на Украину ракеты ATACMS использовались для атаки по Бердянску.

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    Варвара Кошечкина
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