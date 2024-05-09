Путин заявил о получении разработок двойного назначения на международном рынке

Путин: Россия получает на международном рынке разработки двойного назначения

Россия получает на международном рынке разработки гражданского и двойного назначения, которые можно использовать для ведения боевых действий. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с военнослужащими после церемонии инаугурации 7 мая, пишет ТАСС.

По его словам, до недавнего времени Россия также разрабатывала подобные устройства и в стране есть свои наработки. «Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, все-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что речь идет о разработках двойного и даже тройного назначения, которые можно приспособить для ведения боевых действий.

Ранее Путин заявил, что Россия может самостоятельно развивать необходимые технологии. По его словам, необходимости получать высокотехнологичные разработки в других странах, продавая нефть и газ, нет.

