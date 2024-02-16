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16:21, 16 февраля 2024Наука и техника

Путин заявил о способности России развивать технологии

Путин заявил, что Россия может самостоятельно развивать необходимые технологии

Фото: Alexander Kazakov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заметил, что страна может самостоятельно развивать необходимые технологии. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочими завода в индустриальном парке «Станкомаш», передает ТАСС.

«Мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, будем получать все высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром», — отметил президент, подчеркнув, что появилась необходимость самостоятельного развития технологий и что Россия оказалась способна на это.

«Оказалось, что есть и возможность производить все самим. Не все, но то, что нужно», — подчеркнул президент России. Отвечая на вопрос собравшихся о специальных программах подготовки специалистов в сфере робототехники, Владимир Путин отметил, что подобные программы существуют. «У нас есть программа, которая так и называется — производство средств производства. Это то, на что давно надо было бы обратить внимание», — подытожил глава государства.

Ранее Владимир Путин поблагодарил «Уралвагонзавод» за выпуск качественной техники для специальной военной операции (СВО). Отдельно президент отметил танки Т-72 и Т-90М.

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      Андрей Ставицкий
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