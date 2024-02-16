Путин заявил о способности России развивать технологии

Путин заявил, что Россия может самостоятельно развивать необходимые технологии

Президент России Владимир Путин заметил, что страна может самостоятельно развивать необходимые технологии. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочими завода в индустриальном парке «Станкомаш», передает ТАСС.

«Мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, будем получать все высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром», — отметил президент, подчеркнув, что появилась необходимость самостоятельного развития технологий и что Россия оказалась способна на это.

«Оказалось, что есть и возможность производить все самим. Не все, но то, что нужно», — подчеркнул президент России. Отвечая на вопрос собравшихся о специальных программах подготовки специалистов в сфере робототехники, Владимир Путин отметил, что подобные программы существуют. «У нас есть программа, которая так и называется — производство средств производства. Это то, на что давно надо было бы обратить внимание», — подытожил глава государства.

Ранее Владимир Путин поблагодарил «Уралвагонзавод» за выпуск качественной техники для специальной военной операции (СВО). Отдельно президент отметил танки Т-72 и Т-90М.