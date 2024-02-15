Путин поблагодарил российского производителя за качественные танки

Путин поблагодарил «Уралвагонзавод» за выпуск качественной техники для СВО

Техника «Уралвагонзавода» достойна самых-самых хороших эпитетов. С благодарностью к российскому производителю танков обратился президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Знаю, что ваши бригады выезжают и в зону специальной военной операции, работают там почти на линии соприкосновения, помогают нашим военнослужащим, восстанавливают технику. Здорово», — сказал глава государства.

Путин отдельно отметил танки Т-72 и Т-90М, используемые в зоне специальной военной операции.

Ранее президент назвал Т-90М лучшим в мире танком. В декабре 2023 года с подобной оценкой выступил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.