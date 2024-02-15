Путин назвал лучший танк в мире

Владимир Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире

Президент России Владимир Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире. Об этом он заявил во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, передает РИА Новости.

«Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты. Да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать, надо уже думать о новых поколениях техники», — сказал Путин.

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область в четверг, 15 февраля. Во время поездки президенту показали готовые к отправке в войска танки Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». Также он пообщался с рабочими и сделал с ними общее фото.

В декабре 2023 года с подобной оценкой Т-90М выступил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он также назвал этот танк лучшим в мире: «"Прорыв" на сегодня — лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты».

Т-90М «Прорыв» — глубокая модернизация Т-90А и принят на вооружение в 2020 году. Она получила новый башенный модуль, динамическую защиту и цифровую систему управления огнем.