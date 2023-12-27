Назван лучший танк в мире

Глава «Ростеха» назвал российский Т-90М лучшим танком в мире

Российский Т-90М «Прорыв» является лучшим из серийно выпускающихся и стоящих на вооружении танков в мире. Лучшую боевую машину назвал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.

«Сейчас в зоне СВО, главным образом, действуют новые и модернизированные Т-90, а также глубоко модернизированные Т-72 и Т-80. Эти машины отлично справляются с задачами. Тот же "Прорыв" на сегодня — лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты», — сказал глава «Ростеха».

Т-90М — это глубокая модернизация танка Т-90А. Усовершенствованная машина получила новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт» и цифровую систему управления огнем. Мобильность танка обеспечивает моноблочная силовая установка В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил.

Ранее в декабре стало известно, что парки бронетехники мотострелкового и танкового соединений Центрального военного округа пополнила партия танков Т-90М.

В июле издание Military Watch Magazine писало, что российский танк Т-90М, в котором сочетаются мобильность и защищенность, является главным претендентом на звание лучшего танка в любых условиях.