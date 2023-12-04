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18:43, 4 декабря 2023Наука и техника

ЦВО передали новые танки Т-90М

Соединения ЦВО получили 15 модернизированных танков Т-90М «Прорыв»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Парки бронетехники мотострелкового и танкового соединений Центрального военного округа (ЦВО) пополнили новые машины. Военным передали 15 новых танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

«Партия из 15 модернизированных танков Т-90М "Прорыв" пополнила парки боевых машин танкового и мотострелкового соединений общевойсковой армии ЦВО. Вооружение Т-90М представлено 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение современных боеприпасов, управляемыми ракетами», — говорится в сообщении. Также танк получил спаренный с пушкой пулемет и дистанционно управляемый боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

Отмечается, что на вооружение подразделений ЦВО также поступили модернизированные танки Т-72Б3М и около ста боевых машин пехоты БМП-2, включая машины с боевыми модулями «Бережок».

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Т-90М отличается от прошлых модификаций машины новым башенным модулем с многослойным бронированием, который получил отсек для размещения боеукладки вне боевого отделения. Защищенность Т-90М обеспечивает комплекс динамической защиты «Реликт». Танк оснащен моноблочной силовой установкой В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил.

В ноябре в Минобороны России сообщили, что экипажи танков Т-90М «Прорыв» готовятся к боям в зоне специальной военной операции (СВО). Танкисты отрабатывают стрельбу из закрытых позиций и прямой наводкой, а также скоростное вождение.

В октябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная Звезда» рассказал, что экипажи Т-90М применяют осколочно-фугасные снаряды «Тельник» в ходе СВО.

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      Даниил Иринин
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