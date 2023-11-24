В Минобороны рассказали о подготовке экипажей Т-90М к боям в зоне СВО

Минобороны: экипажи танков Т-90М «Прорыв» готовятся к боям в зоне СВО

Экипажи новейших российских танков Т-90М «Прорыв» готовятся к боям в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

«Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что отдельное внимание уделяется повышению слаженности и взаимозаменяемости членов экипажа. Также упор делается на отработку скоростного вождения и маневрирования после выполнения боевой задачи.

В октябре Telegram-канал «Военный Осведомитель» сообщил, что в зоне проведения СВО был замечен российский танк Т-90М «Прорыв» с дополнительными решетчатыми экранами.

В том же месяце главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда» рассказал о применении экипажами танков Т-90М «Прорыв» осколочно-фугасных снарядов «Тельник» в ходе СВО.