Российские Т-90М применили «Тельник» в ходе СВО

Генерал Салюков рассказал о применении снарядов «Тельник» Т-90М в ходе СВО

Экипажи российских танков Т-90М применяют осколочно-фугасные снаряды «Тельник» в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная Звезда».

«Для повышения эффективности борьбы с живой силой противника в танках Т-90М применяются новые осколочно-фугасные снаряды "Тельник" с готовыми поражающими элементами и воздушным подрывом в заданной точке траектории», — сказал он.

Многофункциональный снаряд «Тельник» поддерживает разрыв на подлете к цели с поражением противника готовыми элементами. Габариты нового снаряда сравнимы с габаритами боеприпаса 3ОФ26, который используется в гладкоствольных пушках калибра 125 миллиметров.

В июле американское издание Military Watch Magazine писало, что Т-90М, в котором сочетаются мобильность и защищенность, является главным претендентом на звание лучшего танка в любых условиях.

В том же месяце концерн «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России очередную партию танков Т-90М и модернизированных Т-72Б3М. Представители концерна отметили, что такая техника особенно востребована при выполнении задач СВО.