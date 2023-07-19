Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:18, 19 июля 2023Наука и техника

В США назвали Т-90М претендентом на звание лучшего танка

MWM: мобильность и защищенность Т-90М делают его претендентом на звание лучшего танка

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский танк Т-90М, в котором сочетаются мобильность и защищенность, является главным претендентом на звание лучшего танка в любых условиях. О преимуществах машины рассказали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Т-90М обеспечивает баланс между противопехотными возможностями, возможностями по борьбе с бронетехникой, мобильностью, транспортабельностью, защищенностью и небольшими затратами на логистику. Это делает его ведущим претендентом на звание лучшего танка при любых сценариях», — пишет MWM.

Отмечается, что Т-90М получил хорошую броню, которую дополняет динамическая защита «Реликт». При этом российский танк легче западных, которые могут весить до 70 тонн. Также машина получила современную систему управления огнем, новое орудие 2А82-1М и улучшенный автомат заряжания, позволяющий применять новые снаряды. В публикации подчеркнули, что оптимальное размещение топлива и боеприпасов Т-90М значительно повышают его живучесть.

Материалы по теме:
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Издание пишет, что с Т-90М могут конкурировать китайский танк Type 99A и южнокорейский K2 Black Panther. Последний обладает рядом преимуществ, но он стоит почти в четыре раза больше, чем российская машина. Подчеркивается, что Польша планирует получить одну тысячу танков K2. «При гораздо меньших масштабах производства к тому времени, когда они будут развернуты в значительном количестве в Европе, ожидается, что с ними столкнутся танки Т-14 следующего поколения, несмотря на серьезные задержки, с которыми столкнулась Россия, вводя их в действие», — отметили в публикации.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России очередную партию танков Т-90М и модернизированных Т-72Б3М.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об истощении украинской системы ПВО на фоне ударов по Одессе

    Ряд европейских стран продлил запрет на ввоз украинского зерна

    Оксана Самойлова высмеяла внешность Джигана словами «старик, уходи»

    Украинские военные рассказали о новом направлении контрнаступления

    В США назвали Т-90М претендентом на звание лучшего танка

    48-летняя Яна Рудковская опубликовала фото в купальнике

    Российских военных призвали с осторожностью использовать «Армату» в ходе СВО

    Захарова прокомментировала призыв Лондона к россиянам шпионить в пользу Запада

    В РАН призвали Путина завозить больше мигрантов из Африки

    Российские дилеры пожаловались на поставку недоукомплектованных Lada Vesta

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости