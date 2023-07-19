В США назвали Т-90М претендентом на звание лучшего танка

MWM: мобильность и защищенность Т-90М делают его претендентом на звание лучшего танка

Российский танк Т-90М, в котором сочетаются мобильность и защищенность, является главным претендентом на звание лучшего танка в любых условиях. О преимуществах машины рассказали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Т-90М обеспечивает баланс между противопехотными возможностями, возможностями по борьбе с бронетехникой, мобильностью, транспортабельностью, защищенностью и небольшими затратами на логистику. Это делает его ведущим претендентом на звание лучшего танка при любых сценариях», — пишет MWM.

Отмечается, что Т-90М получил хорошую броню, которую дополняет динамическая защита «Реликт». При этом российский танк легче западных, которые могут весить до 70 тонн. Также машина получила современную систему управления огнем, новое орудие 2А82-1М и улучшенный автомат заряжания, позволяющий применять новые снаряды. В публикации подчеркнули, что оптимальное размещение топлива и боеприпасов Т-90М значительно повышают его живучесть.

Издание пишет, что с Т-90М могут конкурировать китайский танк Type 99A и южнокорейский K2 Black Panther. Последний обладает рядом преимуществ, но он стоит почти в четыре раза больше, чем российская машина. Подчеркивается, что Польша планирует получить одну тысячу танков K2. «При гораздо меньших масштабах производства к тому времени, когда они будут развернуты в значительном количестве в Европе, ожидается, что с ними столкнутся танки Т-14 следующего поколения, несмотря на серьезные задержки, с которыми столкнулась Россия, вводя их в действие», — отметили в публикации.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России очередную партию танков Т-90М и модернизированных Т-72Б3М.