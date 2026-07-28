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15:42, 28 июля 2026 (обновлено: 16:21, 28 июля 2026)Ценности

Брюки в стиле 70-х станут трендом осени

Vogue: Замшевые брюки в стиле 70-х станут трендом осени 2026 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Moritz Scholz / Contributor / Getty images

Предмет гардероба в стиле 1970-х станет трендом осени 2026 года. Об этом сообщается на сайте журнала Vogue.

Речь идет о замшевых брюках. В 1960-70-х годах популярности данной одежды поспособствовала англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. Она регулярно появлялась на публике в замшевых штанах расклешенного кроя, сочетая их с базовыми майками, футболками или блузками.

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В настоящее время инфлюэнсеры также выбирают расклешенные или прямые фасоны. В свою очередь, журналисты порекомендовали комбинировать указанные изделия с вещами приглушенных оттенков, например, коричневыми, кремовыми или хаки, а также с яркими предметами гардероба, в том числе блузками красного или желтого цветов.

Ранее в июле сообщалось, что популярный в 1970-х годах предмет гардероба стал трендом лета.

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