The Cut: Сатиновые брюки Zara и свитер Madewell оказались смертельно опасными

Все больше людей призывают к осознанному потреблению и пересмотру отношения к быстрой моде — отлаженной многомиллиардной индустрии, показатели которой продолжают расти, несмотря на многочисленные претензии. Нарушения трудовых прав, опасные условия работы и разрушительное воздействие на окружающую среду — лишь часть проблем, связанных с массмаркетом. Теперь к списку причин неожиданно добавилась смертельная опасность для самого покупателя. Как дешевая одежда вдруг стала угрозой для жизни — разбиралась «Лента.ру».

«Штаны смерти» из Zara

В начале июля в соцсетях завирусились десятки видео, в которых девушки жаловались на сатиновые брюки Zara с широкими длинными штанинами. Австралийка Стефани, ведущая блог под никнеймом @stephaniesworld, одной из первых рассказала об опасности одежды популярной марки.

По словам девушки, ей пришлось обращаться к врачам после падения из-за тех самых брюк. Ролик набрал восемь миллионов просмотров. В комментариях зрительницы признавались, что тоже пострадали из-за чрезмерно длинных штанин. Свои истории они сопроводили снимками последствий падений.

На кадрах пострадавшие продемонстрировали синяки, ссадины, а также пятна крови на популярных брюках

«Я получила три серьезные травмы из-за этих брюк. Я запуталась в штанинах и чуть не ударилась головой об угол стола. У меня сильно отекло колено, и теперь болит запястье», «Два года назад при падении в этих штанах я содрала себе кожу на колене. До сих пор хожу со шрамом», «На пляже я чуть не упала на голову своего 74-летнего отца из-за них», «О боже, я купила их и случайно чуть не умерла. Вся жизнь тогда пронеслась перед моими глазами», — вспоминали комментаторы.

Ноги упавшей в брюках Zara девушки Кадр: jojomclarenx / Tiktok

33-летняя Джоди Макларен еще во время примерки осознала, что брюки Zara «немного длинноваты», но решила повременить с подшивом. В первый же день носки девушка споткнулась и упала на тротуар, получив множественные ссадины и синяки.

Я попыталась как можно быстрее вернуться на вокзал и даже не думала о том, что у меня идет кровь. Отличное начало дня Джоди Макларен

После завершения рабочего дня она взяла такси и поехала к матери, которая сразу же подшила ее брюки. По словам Макларен, штанины пришлось укоротить на 12 сантиметров. Несмотря на это, девушке часто приходится придерживать штанины, но она так и продолжает их носить.

«Они действительно удобные. Просто нужно быть осторожнее с движениями», — пояснила Макларен, с чьим мнением согласились десятки других перешивших брюки покупательниц.

Однако существуют и те, кто считает, что от этой вещи нужно полностью отказаться и объявить испанской марке бойкот. Некоторые юзеры прозвали вещь «штанами смерти». Руководство Zara никак не комментирует ситуацию.

Горючий свитер

Вскоре у так называемых «штанов смерти» появился не менее опасный конкурент. Речь идет о пуловере и кардигане американской марки Madewell, которые отозвали с полок магазинов из-за «неполного соответствия федеральным стандартам пожарной безопасности для текстильных изделий».

Горючий свитер Madewell Фото: madewell.com

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) сняла с продажи около шести тысяч единиц товара из-за риска возгорания, которое может привести к серьезным ожогам и смерти. Известно, что обе вещи продавались в популярных магазинах Madewell и T.J. Maxx, а также на различных онлайн-маркетплейсах. Их стоимость варьировалась от 138 до 148 долларов (от 10 до 11 тысяч рублей).

Руководство Madewell уже сообщили об одном случае возгорания изделия, однако не раскрыли деталей о состоянии пострадавшего клиента

The Cut связывались с пресс-службой Zara и Madewell, но не получали официальных комментариев.

Как обезопасить себя от опасных вещей?

После случая возгорания свитера потребителей призвали проверить внутренние бирки вещей Madewell на наличие артикула NT611 или NT612 и сезонного идентификатора HO24. В случае обнаружения этих артикулов представители компании советуют уничтожить свитер, разрезав его пополам, и связаться с магазином для получения полного возврата денег

В то же время руководство Zara никак не предостерегает клиентов от опасных брюк, продолжая массово выпускать похожие предметы гардероба с широкими мешковатыми штанинами. Модные редакторы и популярные блогеры, в свою очередь, рекомендуют подшивать любые вещи, длина которых достигает пола.

Сегодня на проблемы «быстрой моды» обращают внимание и знаменитости, в том числе российская блогерша Виктория Боня. В новых видео она посоветовала аудитории полностью отказаться от синтетической одежды.

Виктория Боня режет одежду из синтетики Кадр: Vika Bonya / Youtube

Знаменитость рассказала, что приняла решение избавиться от части вещей из-за их якобы негативного влияния на здоровье. По словам телеведущей, она перебрала гардероб и обнаружила, что на ежедневной основе носит наряды из опасных тканей, в том числе нижнее белье популярных брендов из синтетики.

Это яд, который отравляет нас в течение долгих лет. А потом женщины думают, откуда столько рака, болезней, аллергий и недугов? Я начала изучать этот вопрос и поняла, что я десятки тысяч долларов трачу на синтетику. На красивые костюмчики Alo Yoga, белье Skims, вещи Chanel. Каждый купальник в мире сделан из синтетики

Виктория Боня

В видеоролике телезвезда разрезала предметы гардероба из синтетики и призвала зрителей делать выбор в пользу одежды из натуральных тканей. Кроме того, Боня напомнила и о проблеме негативного влияния массового производства на мировую экологию.

Исследователи Ellen MacArthur Foundation тоже высказывались о проблемах массмаркета. По данным ученых, производство одежды с начала 2000-х практически удвоилось, тогда как срок использования вещей заметно сократился.

Эксперты фонда призывают менять саму систему пошива вещей, делая ставку на качество и долговечность, а не на бесконечную смену коллекций. Таким образом пагубное влияние массмаркета снизится не только для окружающей среды, но и для самих потребителей.