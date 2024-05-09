Пожар на нефтебазе под Анапой потушили

Пожарные полностью потушили возгорание на нефтебазе под Анапой

Начало событий в новости Пожар на нефтебазе под Анапой локализовали

Пожар на нефтебазе под Анапой полностью потушен. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По данным краевого МЧС, возгорание от попадания сбитых дронов ликвидировано в 11:08 по местному времени.

Огонь удалось локализовать ранним утром 9 мая.

В ночь на 9 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российскую нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Около шести беспилотников были подавлены, но некоторые упали на территорию предприятия, повредив часть резервуаров, начался пожар. В ликвидации возгорания участвовали 20 единиц техники и 62 человека личного состава.