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12:55, 9 мая 2024Россия

Пожар на нефтебазе под Анапой потушили

Пожарные полностью потушили возгорание на нефтебазе под Анапой
Начало событий в новости Пожар на нефтебазе под Анапой локализовали

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пожар на нефтебазе под Анапой полностью потушен. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По данным краевого МЧС, возгорание от попадания сбитых дронов ликвидировано в 11:08 по местному времени.

Огонь удалось локализовать ранним утром 9 мая.

В ночь на 9 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российскую нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Около шести беспилотников были подавлены, но некоторые упали на территорию предприятия, повредив часть резервуаров, начался пожар. В ликвидации возгорания участвовали 20 единиц техники и 62 человека личного состава.

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      Любовь Ширижик
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