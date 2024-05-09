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08:39, 9 мая 2024Россия

Пожар на нефтебазе под Анапой локализовали

Оперштаб Кубани: пожар на нефтебазе в селе Юрловка локализован

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Пожар, начавшийся после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу в селе Юрловка под Анапой, локализован. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«По данным МЧС Краснодарского края, в 7.40 пожар локализовали», — говорится в сообщении.

Об ударе по нефтебазе стало известно в ночь на 9 мая. Около шести беспилотников были подавлены, но некоторые упали на территорию нефтебазы, повредив часть резервуаров, на территории комплекса начался пожар. В ликвидации возгорания участвуют 20 единиц техники и 62 человека личного состава.

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      Евгений Силаев
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