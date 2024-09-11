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08:30, 11 сентября 2024Мир

В администрации Байдена произошел раскол из-за украинских ударов по России

FT: в США произошел раскол из-за ударов Украины по России дальнобойным оружием
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Craig Hudson / Reuters

В администрации президента США Джо Байдена произошел раскол по поводу получения Украиной разрешения на удары по России дальнобойным оружием. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«В то время как государственный департамент США более восприимчив к аргументам Украины и многих ее западных союзников, Пентагон и разведывательное сообщество США предостерегают от использования оружия дальнего радиуса действия в российском тылу», — утверждается в публикации.

По данным издания, заявление Байдена о том, что США рассматривают разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием, прозвучало на фоне раскола в его администрации по этому вопросу. В частности, Пентагон указывает на то, что Россия уже переместила свои самолеты на аэродромы, расположенные вне зоны действия американских дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что США могут позволить Киеву наносить удары по России дальнобойным оружием. 10 сентября стало известно, что Блинкен передаст это разрешение украинскому руководству во время визита в Киев.

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      Елизавета Мытарева
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