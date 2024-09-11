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04:06, 11 сентября 2024Мир

В США прокомментировали разрешение Киеву бить ракетами ATACMS по России

Блинкен: США могут разрешить Украине бить ракетами ATACMS по территории России

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Власти США могут разрешить Украине наносить удары по территории России ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен.

На вопрос о том, может ли президент США Джо Байден снять данный запрет, госсекретарь ответил: «Мы никогда не исключаем».

Прежде Байден высказался о предоставлении разрешения Украине на удары по территории России дальнобойным оружием. Глава государства сообщил, что этот вопрос сейчас обсуждается.

Ранее стало известно, что в ходе своего визита в Киев Энтони Блинкен передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS. «Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат», — сказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол/

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      Артём Верейкин
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