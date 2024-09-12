Путин заявил о неспособности Украины бить вглубь России без помощи Запада

Путин: Украина не способна бить вглубь территории России без помощи Запада

Украина не способна бить дальнобойным оружием вглубь российской территории без помощи со стороны стран Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии», — заявил российский лидер.

Путин уточнил, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». По его словам, в этом случае речь идет о спутниках, принадлежащих странам НАТО.

В ходе выступления президент России также заявил, что разрешение украинской армии бить по России западным дальнобойным оружием станет прямым вовлечением НАТО в конфликт.