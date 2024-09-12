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11:23, 12 сентября 2024Мир

Лавров заявил о прямой поддержке Западом ударов ВСУ по России

Лавров: Запад оказывает прямую поддержку ВСУ для ударов по России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Запад оказывает прямую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) для ударов по территории России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сейчас действует такая схема, это открытая информация, натовцы передают Киеву помимо вооружений, все более и более дальнобойных, данные своей военно-космической разведки, эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей», — рассказал дипломат.

Лавров также добавил, что страны НАТО напрямую координируют атаки украинских сил на объекты гражданской инфраструктуры в России.

Ранее Лавров заявил, что российская армия уверенно выжимает ВСУ из Курской области. Он подчеркнул, что в скором времени силы Киева окончательно покинут регион, добавив, что в этом «не может быть сомнений».

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      Максим Габриелян
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