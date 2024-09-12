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11:28, 12 сентября 2024Бывший СССР

Лавров сообщил об уверенном наступлении российских военных в Курской области

Лавров: армия России уверенно выжимает ВСУ из Курской области

Фото: Russian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Российская армия уверенно выжимает Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Об успешном наступлении в приграничье сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Их (ВСУ — прим. «Ленты.ру») сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что с каждым днем возрастает количество целенаправленных атак украинских военных на гражданские объекты, а также расправ над мирными гражданами. По его словам, все это происходит и в рамках вторжения ВСУ на территорию Курской области.

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      Александр Курбатов
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