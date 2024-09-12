Песков: споры в США являются «камуфляжной дискуссией», решение уже принято

Споры в США о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России являются «камуфляжной дискуссией», так как решение уже принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сообщения, что запрещают, не было. Процесс действительно пошел, идет такая камуфляжная дискуссия, очевидно, что решение давно принято», — рассказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что вся ситуация является продолжением линии «войны до последнего украинца». Он подчеркнул, что подобные разрешения Киеву будут означать еще большую вовлеченность Запада в конфликт.

Ранее Лавров заявил, что Запад оказывает прямую поддержку ВСУ для ударов по территории России. Он добавил, что страны НАТО напрямую координируют атаки украинских сил на объекты гражданской инфраструктуры в России.