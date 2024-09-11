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20:12, 11 сентября 2024Мир

Блинкен обсудил в Киеве разрешение Украине применять дальнобойные ракеты

Блинкен доложит Байдену о переговорах по применению Украиной дальнобойных ракет

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с украинским руководством в Киеве разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять дальнобойные ракеты и доложит о результатах переговоров американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщает Reuters.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 700 миллионов долларов. Он включает 325 миллионов долларов на энергетическую помощь и почти 290 миллионов долларов на гуманитарную поддержку. 102 миллиона планируется потратить на гуманитарную помощь в разминировании.

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      Лина Пивоварова
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