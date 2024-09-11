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19:49, 11 сентября 2024Мир

США объявили о выделении Украине помощи на 700 миллионов долларов

Блинкен объявил о выделении Украине помощи от США на 700 млн долларов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине помощи на 700 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Новый пакет включает 325 миллионов долларов на энергетическую помощь и почти 290 миллионов долларов на гуманитарную поддержку. Кроме того, 102 миллиона планируется потратить на гуманитарную помощь в разминировании.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время визита Лэмми объявил о новом пакете помощи Украине от Британии на 600 миллионов фунтов стерлингов.

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      Лина Пивоварова
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