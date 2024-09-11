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11:57, 11 сентября 2024Бывший СССР

Госсекретарь США и глава МИД Великобритании прибыли в Киев

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Великобритании Лэмми прибыли в Киев
Дэвид Лэмми и Энтони Блинкен

Дэвид Лэмми и Энтони Блинкен. Фото: Leon Neal / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters.

«Блинкен заявил, что хочет услышать непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского и других, каковы цели Киева в этой войне и что Вашингтон может сделать, чтобы помочь ему в их достижении», — пишет Reuters.

Отмечается, что, помимо Зеленского, Блинкен и Лэмми встретятся с высокопоставленными украинскими чиновниками

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      Валентин Карант
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