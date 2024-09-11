Госсекретарь США и глава МИД Великобритании прибыли в Киев

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Великобритании Лэмми прибыли в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters.

«Блинкен заявил, что хочет услышать непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского и других, каковы цели Киева в этой войне и что Вашингтон может сделать, чтобы помочь ему в их достижении», — пишет Reuters.

Отмечается, что, помимо Зеленского, Блинкен и Лэмми встретятся с высокопоставленными украинскими чиновниками